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РБК
РБК

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает БелТА. По официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко, который заручился поддержкой 80,23% избирателей.В источнике
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РИА Новости

ЦИК огласил предварительные итоги выборов президента Белоруссии

РИА Новости02:22
ТАСС

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 80,23%. Тихановская набирает 9,9%

ТАСС02:31
Life.ru

ЦИК Белоруссии озвучила новые предварительные итоги президентских выборов. У Лукашенко более 80% голосов

Life.ruвчера в 15:34
Известия

Лукашенко предварительно лидирует на выборах в Белоруссии

Известия02:06
Московский Комсомолец

ЦИК: Тихановская набирает 9,9%

Московский Комсомолец02:32
Телеканал 360°

Лукашенко — 81%, Тихановская — 8%. Новые данные ЦИК Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 15:52
Интерфакс

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

Интерфакс02:24

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
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У банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам

Из-за вступившего в силу 1 июля закона № 377 о регулировании деятельности по взысканию просроченной задолженности у российских банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам.
МонаВиста8 августа в 11:20
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
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Кравчук на переговорах по Донбассу «обозначит красные линии, как делал в 1991 на беловежской встрече»

Кравчук заявил, что он сам намерен обозначить «красные линии» в переговорном процессе, добавив, что так же он поступал и в 1991 году на встрече, когда шли беловежские переговоры в Вискулях фактически о прекращении существования СССР.
Военное обозрение01:37

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Саратове автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу пешехода

Как рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве, напротив дома №88 по ул. Чернышевского пешеход-мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, где был сбит автомобилем "Opel" под управлением 25-летнего мужчины.
Саратов 2402:15

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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