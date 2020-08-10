ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента
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ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает БелТА. По официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко, который заручился поддержкой 80,23% избирателей.В источнике
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