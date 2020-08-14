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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что ЦИК отклонил все запросы на непризнание состоявшихся выборов. "Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение", - написал он в Telegram-канале.В источнике
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Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии отклонил жалобы оппозиционных кандидатов

Коммерсантъ08:44
ТАСС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде

ТАСС08:24
РБК

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов

РБК07:35
Комсомольская правда

В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов

Комсомольская правда08:07
Говорит Москва

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев оспорит в Верховном суде итоги выборов

Говорит Москва08:01
Lenta.ru

Белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

Lenta.ru08:15
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов

Газета.Ru08:00

Рошаль отреагировал на опрос медиков по вакцине от коронавируса

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Взгляд.ру08:10

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Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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