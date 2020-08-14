ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов
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Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что ЦИК отклонил все запросы на непризнание состоявшихся выборов. "Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение", - написал он в Telegram-канале.В источнике
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В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов
Комсомольская правда08:07