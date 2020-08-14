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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы кандидатов на непризнание итогов выборов в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by. Напомним, за действующего главу Александра Лукашенко проголосовало 80,1%, за Светлану Тихановскую 10,1%. Тем временем, в стране пятый день продолжаются протесты.В источнике
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РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

РИА Новости10:23
Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии отклонил жалобы оппозиционных кандидатов

Коммерсантъ08:44
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов

Газета.Ru08:00
Lenta.ru

Белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

Lenta.ru08:15
Комсомольская правда

В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов

Комсомольская правда08:07
РБК

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов

РБК07:35
ТАСС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде

ТАСС08:24

Путин заявил о недопустимости шантажа и диктата в Персидском заливе

В регионе Персидского залива не должно быть шантажа и диктата с чьей-либо стороны, а существующие проблемы следует решать на коллективной основе без односторонних подходов, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском10:36

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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