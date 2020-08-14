ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы кандидатов на непризнание итогов выборов в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by. Напомним, за действующего главу Александра Лукашенко проголосовало 80,1%, за Светлану Тихановскую 10,1%. Тем временем, в стране пятый день продолжаются протесты.