ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов
Смотрите также
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Премьер Белоруссии прибыл на завод МТЗ, где бастуют рабочие
Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Доход Нарышкина в 2019 году превысил 10 млн рублей
Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии
Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Новый клип Little Big набрал более 700 тысяч просмотров за пять часов
«Усыновленный» Успенской малыш оказался ребенком Кержакова и Тюльпановой
162 случая коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих
Трамп: Израиль и ОАЭ подписали соглашение о примирении
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК
ЦИК Белоруссии зарегистрировал жалобу Тихановской на итоги выборов
Белорусская оппозиция отказалась признавать итоговые данные ЦИК
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
«Уфа» победила тульский «Арсенал» в матче РПЛ
Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы кандидатов на непризнание итогов выборов в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by. Напомним, за действующего главу Александра Лукашенко проголосовало 80,1%, за Светлану Тихановскую 10,1%. Тем временем, в стране пятый день продолжаются протесты.В источнике
Подробнее о событии
В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов
Комсомольская правда08:07