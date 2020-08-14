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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы кандидатов на непризнание итогов выборов в президенты. Об этом сообщает портал Tut.by. Напомним, за действующего главу Александра Лукашенко проголосовало 80,1%, за Светлану Тихановскую 10,1%. Тем временем, в стране пятый день продолжаются протесты.В источнике
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов

РИА Новости09:12
Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии отклонил жалобы оппозиционных кандидатов

Коммерсантъ08:44
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов

Газета.Ru08:00
URA.Ru

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы оппозиции на результаты выборов

URA.Ru08:12
Комсомольская правда

В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов

Комсомольская правда08:07
Lenta.ru

Белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

Lenta.ru08:15
РБК

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов

РБК07:35

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
RT на русском12:49
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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За год в России закрылся миллион предприятий МСП

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провела исследование, по итогам которого выяснила, что к августу этого года Россия потеряла почти каждое пятое предприятие в сфере малого и среднего бизнеса – чуть меньше одного миллиона ста тысяч.
RuNews24.ru04:42
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Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
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Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.
РБК13:12