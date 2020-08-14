ЦИК Белоруссии отклонила все жалобы на непризнание итогов выборов
Смотрите также
Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина
Умерла певица Валентина Легкоступова
Президент Литвы не признал легитимность Лукашенко
В Минске ОМОН опустил щиты в знак солидарности с протестующими
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Хабиб Нурмагомедов назвал Джастина Гэтжи достойным соперником
Россияне стали меньше расплачиваться мелочью
США изъяли груз топлива со следовавших в Венесуэлу иранских танкеров
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Тульский «Арсенал» открыл счет в матче с «Уфой»
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК
ЦИК Белоруссии зарегистрировал жалобу Тихановской на итоги выборов
Штаб Тихановской не признал оглашённые ЦИК Белоруссии итоги выборов
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
Умерла певица Валентина Легкоступова
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Жалобы приняли все противники Александра Лукашенко. ЦИК Белоруссии отклонила все жалобы на непризнание итогов выборов президента республики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Tut.by.В источнике
Подробнее о событии
В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов
Комсомольская правда08:07