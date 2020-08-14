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ЦИК Белоруссии отклонила все жалобы на непризнание итогов выборов

Жалобы приняли все противники Александра Лукашенко. ЦИК Белоруссии отклонила все жалобы на непризнание итогов выборов президента республики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Tut.by.В источнике
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов

РИА Новости09:12
Эхо Москвы

Центризбирком Белоруссии официально объявил Александра Лукашенко избранным президентом

Эхо Москвы09:03
Газета.Ru

ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов

Газета.Ru08:00
Lenta.ru

Белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

Lenta.ru08:15
Комсомольская правда

В ЦИК Белоруссии отклонили жалобы на итоги выборов от проигравших кандидатов

Комсомольская правда08:07
Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии отклонил жалобы оппозиционных кандидатов

Коммерсантъ08:44
РБК

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов

РБК07:35

В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП

Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Росбалт02:35
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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Главы МИД ЕС выступили за введение санкций в отношении Белоруссии

Евросоюз намерен составить список граждан Белоруссии, причастных к фальсификациям выборов и использованию силы против мирных жителей на протестах в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.
Газета.Ru12:13

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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