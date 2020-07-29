Политика
РБКЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Повестку встречи в ЦИК не назвали. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подтвердила РБК, что ЦИК собирает всех кандидатов утром 30 июля. Для чего — в комиссии не сказали, отметила она.
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Музыка
«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну
Autosport.com.ru 11:42
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости 11:41
Политика
КГБ назвал задержанных в Белоруссии россиян бойцами ЧВК Вагнера
Задержанные накануне россияне являются членами ЧВК Вагнера, заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик на экстренном совещании президента Белоруссии с членами Совета безопасности.
РБК 13:13
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Политика
В Италии ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.
Интерфакс 10:31
Футбол
«Реал» остался самым дорогим футбольным брендом
Мадридский "Реал" сохранил первое место в списке самых дорогих брендов в футболе в 2020 году по версии компании Brand Finance.
РИА Новости 12:17
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Футбол
«Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов евро за Торреса
Трансфер футболиста обойдётся англичанам в 25 миллионов евро, а ещё 10 миллионов «горожане» могут заплатить в качестве бонуса.
Евро-футбол.ру 10:35
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
РБК 27 июля в 07:47
Общество
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря штаба бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Алексея Урбана.
Медиазона 14:02
Футбол
«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура
Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
Евро-футбол.ру 13:27
Общество
Серийное производство вакцин от COVID-19 в России начнется в этом году
В России серийное производство отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции начнется осенью текущего года.
Вести Крым 08:44
Игры
Места из комиксов, дизайн уровней и бесплатные локации — авторы Marvel’s Avengers рассказали о мире игры
В Marvel's Avengers пользователи смогут побывать в разных местах планеты, при этом некоторые из локаций будут добавлены в игру бесплатно уже после релиза.
CyberSport.ru 02:11
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru 27 июля в 17:09
Авто
Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета
В целом по стране большинство россиян предпочитают серого цвета автомобили -30%, белого 23% и черного 18%.
Тюменская область сегодня 03:21
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости вчера в 11:00