Политика

РБКРБКЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

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Повестку встречи в ЦИК не назвали. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подтвердила РБК, что ЦИК собирает всех кандидатов утром 30 июля. Для чего — в комиссии не сказали, отметила она.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
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