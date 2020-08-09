Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии с 82% голосов
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Соответствующие данные были получены в результате подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны.В источнике
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ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов
Комсомольская правда17:55
ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Российская газетавчера в 16:13