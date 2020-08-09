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Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии с 82% голосов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Соответствующие данные были получены в результате подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны.В источнике
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URA.Ru

В Белоруссии протестуют против итогов выборов. Онлайн-трансляция

URA.Ru19:03
ТАСС

В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

ТАСС17:28
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов

Комсомольская правда17:55
Коммерсантъ

ЦИК сообщил о победе Лукашенко во всех отчитавшихся районах

Коммерсантъ17:50
РИА Новости

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости18:02
RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:24
Российская газета

ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов

Российская газетавчера в 16:13

Штаб Тихановской обратился к силовикам

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал правоохранительные органы защищать мирно протестующих и не нарушать белорусское законодательство, заявила представитель команды политика Ольга Ковалькова.
РИА Новости18:38

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале.
Коммерсантъ18:36
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъвчера в 03:22
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Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Осенью российских водителей ждет пересмотр тарифов ОСАГО, увеличенные скоростные лимиты, новая разметка, возвращение техосмотра и другие важные нововведения, сообщает издание Autonews.ru.
Автоновости дня8 августа в 02:30
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