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ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

В Белоруссии протестуют против итогов выборов. Онлайн-трансляция

URA.Ru19:03
Московский Комсомолец

ЦИК Белоруссии: Лукашенко лидирует на президентских выборах

Московский Комсомолец17:55
Коммерсантъ

ЦИК сообщил о победе Лукашенко во всех отчитавшихся районах

Коммерсантъ17:50
ТАСС

В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

ТАСС17:28
РИА Новости

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости18:02
RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:24
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов

Комсомольская правда17:55

У Владислава Крапивина ухудшилось состояние после больницы

Уральского писателя Владислава Крапивина выписали из терапевтического отделения 40-ой больницы Екатеринбурга в плохом состоянии, сообщила его сноха, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 12:36
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Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предусмотрено установление запрета на проведение сделок с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Страна Советов on-line8 августа в 12:10
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Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru7 августа в 19:05
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09