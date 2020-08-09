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ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.В источнике
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RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русском15:24
Российская газета

ЦИК: Лукашенко поддержали свыше 80% избирателей на участках в пяти регионах

Российская газета13:57
ТАСС

Опубликованы первые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам

ТАСС13:14
Коммерсантъ

Лукашенко набрал 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах

Коммерсантъ13:20
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии: По итогам голосования в пяти регионах у Лукашенко 82 процента голосов

Комсомольская правда13:17
Московский Комсомолец

ЦИК Белоруссии: Лукашенко набрал 82% по итогам в 5 регионах

Московский Комсомолец13:17
Говорит Москва

После подсчёта голосов в пяти регионах Белоруссии лидирует Александр Лукашенко

Говорит Москва13:50

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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