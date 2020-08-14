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ТАСС
ТАСС

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте ЦИК страны.В источнике
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Фонтанка.Ру

ЦИК Беларуси огласил окончательные данные президентских выборов. От предварительных они не сильно отличаются

Фонтанка.Ру07:21
URA.Ru

ЦИК Белоруссии опубликовал официальные итоги выборов

URA.Ru07:14
Национальная служба новостей

ЦИК Белоруссии назвал окончательные итоги выборов президента

Национальная служба новостей07:23
Lenta.ru

ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов

Lenta.ru07:08
РБК

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов

РБК07:35
ТАСС

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом

ТАСС07:34
Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов

Коммерсантъ07:09

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения Госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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