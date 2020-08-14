ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте ЦИК страны.В источнике
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