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Независимая газета
Независимая газета

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте ЦИК страны.В источнике
С чего всё началось
Как передает TUT.BY
, все поданные жалобы ЦИК уже отклонил, а Сергей Черчень её так и не подал, объяснив это словами: «Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны».
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