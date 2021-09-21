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ЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57

В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.
РИА Новости
Также по итогам распределения голосов партия КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.
Lenta.ru
Еще по одному мандату будет у Гражданской платформы, Родины, Партии роста.
Эхо Москвы
Также мандаты в новом составе Думы получат пять самовыдвиженцев.
ТАСС

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ЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57
РИА Новости11:35
ЦИК: «Единая Россия» получила 324 места из 450 в новой Госдуме
Дождь11:05
«Единая Россия» получает в Госдуме 324 депутатских мандата
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ЦИК России: партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме
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