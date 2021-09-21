На «Кинотавре» показали фильмы о тех, кому нужны защитники

Например, в этом году фильм "Нуучча" получил в Карловых Варах в том же конкурсе, что и в свое время "Бык", Гран При, и только сейчас состоялась его российская премьера - в Сочи.