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ЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57

В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.
РИА Новости
Также по итогам распределения голосов партия КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.
Lenta.ru
По одному мандату получили «Гражданская платформа», «Родина» и Партия Роста, еще пять — самовыдвиженцы.
Новая газета
Партия Роста, не представленная в предыдущей Думе, получила один мандат.
News.ru

Подробнее о событии

ЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57
РИА Новости11:35
Как по закону распределяются места в Государственной Думе после выборов
Государственная Дума РФвчера в 07:00
«Единая Россия» получает в Госдуме 324 депутатских мандата
Интерфакс11:11
ЦИК России: партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме
Lenta.ru11:10
ЦИК: «Единая Россия» получила 324 места из 450 в новой Госдуме
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В ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму
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