РИА НовостиЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.РИА НовостиТакже по итогам распределения голосов партия КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.Lenta.ruПо одному мандату получили «Гражданская платформа», «Родина» и Партия Роста, еще пять — самовыдвиженцы.Новая газетаПартия Роста, не представленная в предыдущей Думе, получила один мандат.News.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВПятый каналМИР 24AnewsНТВОбластная газетаИзвестияСлово и ДелоЭкономика сегодняAtas.infoZnak.comЦентральная Служба НовостейГлагоLПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаРосбалтРБКПодробнее о событииЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57РИА Новости11:35Как по закону распределяются места в Государственной Думе после выборовГосударственная Дума РФвчера в 07:00«Единая Россия» получает в Госдуме 324 депутатских мандатаИнтерфакс11:11ЦИК России: партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в ГосдумеLenta.ru11:10ЦИК: «Единая Россия» получила 324 места из 450 в новой ГосдумеДождь11:05ЦИК обнародовал распределение мандатов в Госдуме VIII созываДума ТВ11:37В ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в ГосдумуRT на русском11:17Показать ещёОценить4,3KПоделиться