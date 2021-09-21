Украина рассчитывает на принятие двух резолюций по Крыму на ГА ООН

Украина совместно с партнерами представит на Генеральной Ассамблее ООН две резолюции - о ситуации с правами человека в Крыму, а также о якобы милитаризации полуострова, Черного и Азовского морей.