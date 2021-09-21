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ЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК.
Взгляд.ру
"Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За Правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
РИА Новости
Вторая по численности фракция будет у КПРФ (18,94% голосов избирателей и еще 9 одномандатников).
Комсомольская правда
Также в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев по одномандатным округам.
Московский Комсомолец

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