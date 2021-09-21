РИА НовостиЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК.Взгляд.ру"Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За Правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.РИА НовостиВторая по численности фракция будет у КПРФ (18,94% голосов избирателей и еще 9 одномандатников).Комсомольская правдаТакже в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев по одномандатным округам.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналМИР 24Дума ТВТВ ЦентрБлокнот ВоронежИнфоросAnewsНТВОбластная газетаИзвестияСлово и ДелоNN.RU Нижний Новгород онлайнЭкономика сегодняAtas.infoZnak.comЦентральная Служба НовостейГлагоLПолитРоссияПодробнее о событииРоманов: самовыдвиженцы могут присоединяться к существующим фракциям в ГосдумеРИА Новостивчера в 15:38В ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в ГосдумуRT на русскомвчера в 11:17Единороссы получают девять из 25 мандатов в парламенте Петербурга по единому округуТАССвчера в 06:51ЦИК России: партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в ГосдумеLenta.ruвчера в 11:10ЦИК: «Единая Россия» получила 324 места из 450 в новой ГосдумеДождьвчера в 11:05«Единая Россия» получает в Госдуме 324 депутатских мандатаИнтерфаксвчера в 11:11В Государственной Думе VIII созыва будут заседать пять партийПервый канал20 сентября в 11:49Показать ещёОценить6,8KПоделиться