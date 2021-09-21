Длиннобазный внедорожник LADA Grand Niva выйдет на авторынок Европы

Внедорожник LADA Niva следующего поколения, который дебютирует в конце 2024 года, будет стоить от 12 до 16 тысяч евро или 1 – 1,4 млн рублей по текущему курсу.