РИА НовостиЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57В Центризбиркоме рассказали, как распределятся кресла в Госдуме нового созыва.РИА НовостиТакже по итогам распределения голосов партия КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.Lenta.ruПо партийным спискам после подсчета 100% протоколов, «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.РБКТакже по одному депутатскому мандату у партий "Гражданская платформа", партии "Родина" и у Партии Роста.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналAnewsНТВОбластная газетаСлово и ДелоЭкономика сегодняAtas.infoZnak.comГлагоLNewInformПолитРоссияПолитическая Экспертиза59.ruРосбалтРБКKazanfirst.ruДума ТВВечерняя МоскваС чего всё началосьЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%.РИА Новости11:35Подробнее о событииЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57РИА Новости11:35Как по закону распределяются места в Государственной Думе после выборовГосударственная Дума РФвчера в 07:00«Единая Россия» получает в Госдуме 324 депутатских мандатаИнтерфакс11:11ЦИК России: партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в ГосдумеLenta.ru11:10ЦИК: «Единая Россия» получила 324 места из 450 в новой ГосдумеДождь11:05ЦИК обнародовал распределение мандатов в Госдуме VIII созываДума ТВ11:37В ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в ГосдумуRT на русском11:17Показать ещёОценить2,1KПоделиться