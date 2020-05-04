Политика
Газета.RuЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
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Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19
Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
REGNUM 02:56
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Политика
Быстряков заявил, что Зеленский выпрашивает кредиты для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает новые кредиты как подачки, не обращая внимания на истинные интересы страны, сообщил украинский композитор Владимир Быстряков.
NewInform 02:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 01:57
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,5 млн человек. Зарегистрировано 247,4 тыс. смертей от COVID-19.
Znak.com 00:25
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Общество
В Карелии еще два человека заразились коронавирусом
За сутки в республике зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией – в Петрозаводске и Сегеже.
Daily 02:04
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru вчера в 12:41
Общество
Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в России нет
В России дефицита масок и антисептиков не наблюдается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова в эфире телеканала «Россия 24».
Моя Москва.онлайн 02:38
Общество
Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 04:13
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Политика
Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин за утаивание данных о COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает повышение тарифов на китайские товары как одну из мер привлечения КНР к ответственности за несовременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса COVID-19.
РЕН ТВ 00:33
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» достиг берегов Балтики
Петербургский дневник вчера в 22:16
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
Общество
В Крыму подтвердили еще шесть случаев коронавируса
На полуострове обнаружили шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:04
Происшествия
В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19
Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
REGNUM 02:18
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
Музыка
Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
На кассете записано две версии «Ангела во плоти».
Говорит Москва 02:18