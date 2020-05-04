с чего всё началось

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой. Причина такого решения в настоящее время неизвестна. Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.

Шоу-бизнес Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни. 20

Происшествия В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. 21

Энергетика Цены на нефть снижаются после трех дней роста На торгах в понедельник нефть обоих ключевых сортов, Brent и WTI, заметно дешевеет после трех подряд дней роста. 1

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 324

Футбол Каррагер составил сборную победителей ЛЧ по необычным правилам и не включил туда Роналду В состав Каррагера не попал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, четыре раза выигравший главный еврокубок с «Реалом» и один раз – с «Манчестер Юнайтед».

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 24

Общество Правительство Украины продлило карантин до 22 мая «Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.

Общество На Украине продлили карантин до 22 мая Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 5

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 114

Общество В Крыму предложили ввести масочный режим Повсеместный масочный режим может быть введен с 12 мая в республике Крым, при условии доступности масок в аптеках по приемлемым ценам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 58

Общество Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". 1

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 38

Общество Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента. 13

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 3,9K

Общество Соловьев рассказал о недвижимости в Италии Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки. 41