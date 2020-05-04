Политика

Газета.RuГазета.RuНовым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой. Причина такого решения в настоящее время неизвестна. Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.
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с чего всё началось
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана в понедельник, 4 мая, выпустила постановление
 о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой.
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