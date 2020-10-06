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ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов

Член Центральной избирательной комиссии Киргизии Гульнара Джурабаева сообщила, что итоги парламентских выборов в республике, состоявшихся 4 октября, признаны недействительными.В источнике
Сооронбай Жээнбековкиргизский политик
Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата... Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил.
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ТАСС

Вопрос о самороспуске Центризбиркома Киргизии решили отложить

ТАСС06:39
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ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов

RT на русском06:00
Интерфакс

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов

Интерфакс04:55
РБК

ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными

РБК04:58
Sputnik Кыргызстан

ЦИК КР признала итоги выборов недействительными

Sputnik Кыргызстан04:45
РИА Новости

ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент недействительными

РИА Новости05:41
Московский Комсомолец

В Киргизии официально признали недействительными результаты парламентских выборов

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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

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