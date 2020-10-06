Медведчук рассказал, почему переговоры по Донбассу зашли в тупик

"К сожалению, сегодня в тупике находится формат Минских переговоров, трехсторонней контактной группы, в тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов для того, чтобы они были разрешены, но практически у них нет сегодня выхода для реализации", - сказал Медведчук.