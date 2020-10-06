ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов
Член Центральной избирательной комиссии Киргизии Гульнара Джурабаева сообщила, что итоги парламентских выборов в республике, состоявшихся 4 октября, признаны недействительными.В источнике
Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата... Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил.
Подробнее о событии