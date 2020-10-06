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ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов

Член Центральной избирательной комиссии Киргизии Гульнара Джурабаева сообщила, что итоги парламентских выборов в республике, состоявшихся 4 октября, признаны недействительными.В источнике
Сооронбай Жээнбековкиргизский политик
Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата... Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил.
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РИА Новости

В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии

РИА Новости08:15
ТАСС

Вопрос о самороспуске Центризбиркома Киргизии решили отложить

ТАСС06:39
Sputnik Кыргызстан

ЦИК КР признала итоги выборов недействительными

Sputnik Кыргызстан04:45
RT на русском

ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов

RT на русском06:00
РБК

ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными

РБК04:58
Интерфакс

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов

Интерфакс04:55
Комсомольская правда

ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов

Комсомольская правда05:22
КП - Бишкек

Центризбирком Кыргызстана признал недействительными итоги голосования на выборах в парламент

КП - Бишкек06:49

Исследование: выручка магазинов обуви в России упала в сентябре на 17%

"Выручка несетевых магазинов обуви в сентябре упала к прошлому году на 17%, а магазинов одежды - на 5%. Экономнее других оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Нижегородской областей", - отмечается в исследовании.
ТАСС01:43
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Цена Brent превысила $42 за баррель

Москва, 6 октября 2020, 15:07 — REGNUM Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставками в декабре выросла на 1,84%, до $42,05 за баррель.
REGNUM08:07
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Песков заявил об отсутствии новых данных по делу Навального

В деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не произошло ничего нового, Берлин не передал России данные по делу, сообщил «РИА Новостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости05:38
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СК возбудил дело по факту истязания детей в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, а также по статье "Халатность" из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами из органов системы профилактики.
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