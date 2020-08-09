Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Украина.ру
Украина.ру

ЦИК: Лукашенко набирает 82% на закрытых участках в пяти регионах

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, действующий президент Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Светланы Тихановской - 6,98%. «Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — отметила она.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

ЦИК: Лукашенко поддержали свыше 80% избирателей на участках в пяти регионах

Российская газета13:57
Говорит Москва

После подсчёта голосов в пяти регионах Белоруссии лидирует Александр Лукашенко

Говорит Москва13:50
ТАСС

Опубликованы первые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам

ТАСС13:14
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии: По итогам голосования в пяти регионах у Лукашенко 82 процента голосов

Комсомольская правда13:17
Московский Комсомолец

ЦИК Белоруссии: Лукашенко набрал 82% по итогам в 5 регионах

Московский Комсомолец13:17
Коммерсантъ

Лукашенко набрал 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах

Коммерсантъ13:20
Взгляд.ру

ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам

Взгляд.ру13:53
КП - Беларусь

Результаты выборов на закрытых участках: За Лукашенко - 82%, за Тихановскую - 5%

КП - Беларусь13:21

Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию
Коммерсантъ07:34
94

Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб на ОИ в Атланте

Григорий Родченков, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, заявил в разговоре с Daily Mail, что во время Олимпиады в Атланте в 1996 году были скрыты «четыре или пять» положительных допинг-проб.
Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб на ОИ в Атланте
НТВ10:57

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфакс14:00
906

В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
9

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
298

Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвы13:49

В Бейруте протестующие ворвались в здание министерства труда

Бейрут, 9 августа 2020, 20:15 — REGNUM В столице Ливана Бейруте столкновения протестующих и полиции становятся всё более интенсивными, протестующие ворвались в здание министерства труда, сообщают 9 августа местные СМИ.
REGNUM13:15

Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский заявил, что противовоздушная оборона средней дальности является слабым местом стран Балтии в возможном противостоянии с Россией.
Страна Советов on-line10:20
88