ЦИК: Лукашенко набирает 82% на закрытых участках в пяти регионах

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, действующий президент Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах, у Светланы Тихановской - 6,98%. «Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — отметила она.