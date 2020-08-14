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ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов

Белорусская Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов подвела окончательные итоги президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. Это произошло на заседании ЦИК, в ходе которого были утверждены итоги голосования.В источнике
С чего всё началось
Как передает TUT.BY
, все поданные жалобы ЦИК уже отклонил, а Сергей Черчень её так и не подал, объяснив это словами: «Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны».
Собеседник07:47
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RT на русском

ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов

RT на русском10:55
Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов

Коммерсантъ07:09
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В ЦИК РФ прокомментировали итоги выборов в Белоруссии

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ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента

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ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом

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Тихановская предложила пересчитать голоса белорусов в Google-форме

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Газета.Ru

ЦИК Белоруссии объявил окончательные итоги выборов

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