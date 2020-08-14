ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Смотрите также
Художник показал Шайю Лабафа в образе Росомахи
Умерла певица Валентина Легкоступова
В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Телеканал «Дождь» признал информацию о 34 погибших в Минске фейком
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Хабиб Нурмагомедов назвал Джастина Гэтжи достойным соперником
Путин отметил высокий рост безработицы в Архангельской области
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Иван Ургант осудил насилие в Белоруссии
Новый Kia Sorento появится на российском рынке
Мишустин поручил продлить стимулирующие выплаты медработникам
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК
ЦИК Белоруссии отклонила все жалобы на непризнание итогов выборов
ЦИК Белоруссии зарегистрировал жалобу Тихановской на итоги выборов
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
Умерла певица Валентина Легкоступова
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Белорусская Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов подвела окончательные итоги президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. Это произошло на заседании ЦИК, в ходе которого были утверждены итоги голосования.В источнике
С чего всё началось
Как передает TUT.BY
, все поданные жалобы ЦИК уже отклонил, а Сергей Черчень её так и не подал, объяснив это словами: «Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны».
Подробнее о событии