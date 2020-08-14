ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов

Белорусская Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов подвела окончательные итоги президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. Это произошло на заседании ЦИК, в ходе которого были утверждены итоги голосования.