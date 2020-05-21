Политика

REGNUMREGNUMЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России. Соответствующий документ опубликован на сайте центризбиркома.
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с чего всё началось
На сайте Центральной избирательной комиссии РФ опубликовано
 постановление, из которого следует, что ранее принятые решения по приостановке финансирования подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию отменяются.
Российская газета12:49

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Постановление ЦИК позволит избежать форс-мажора при подготовке голосования по конституции

ТАСС15:32

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по конституционным поправкам

Коммерсантъ18:02

ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам

РИА Новости15:02

ЦИК объяснил разморозку средств на голосование по Конституции РФ

Интерфакс15:49

ЦИК объяснил разморозку средств на голосование по Конституции

РБК21:04

В России снова начали готовиться к голосованию по Конституции

Национальная служба новостей04:35

В России возобновили подготовку к голосованию по Конституции РФ

URA.Ru04:04
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Общество

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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
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Происшествия

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Газета.Ru 20:59
Космос

Обнаружена древнейшая спиральная галактика

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Происшествия

Семья Хашогги простила убийц журналиста

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РБК 17:00
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Политика

Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

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Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением "продать" мумию Владимира Ленина.
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Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации

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Происшествия

Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена

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Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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В России прогнозируют резкий рост смертности от рака

К осени медики прогнозируют резкий рост числа больных раком в запущенных стадиях, пишут «Известия».
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Экономика

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
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Кино

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Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
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Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
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Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Бейонсе и Арианы Гранде

Лана Дель Рей отметила, что после того, как Ариана Гранде, Бейонсе, Ники Минаж и другие артисты получили первые места с песнями о сексе и многочисленных изменах, можно вернуться к теме самореализации, чувств, появившихся на фоне прекрасной влюбленности.
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Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

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