Политика
REGNUMЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию России. Соответствующий документ опубликован на сайте центризбиркома.
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На сайте Центральной избирательной комиссии РФ опубликовано постановление, из которого следует, что ранее принятые решения по приостановке финансирования подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию отменяются.Российская газета12:49
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