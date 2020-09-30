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Интерфакс
Интерфакс

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Центризбирком РФ на заседании в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия

ЦИК РФ признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие его главе Виктору Миненко. Об этом заявила в среду глава комиссии Элла Памфилова.
ТАСС05:54
Подробнее о событии
РБК

ЦИК попросила главу избиркома Петербурга «честно» уволиться

РБК06:20
РИА Новости

ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия

РИА Новости06:01
Фонтанка.Ру

Памфилова предложила членам Горизбиркома Петербурга сложить полномочия. «У ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии»

Фонтанка.Ру05:29
78.ru

ЦИК признала работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

78.ru05:36
Интерфакс

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Интерфакс05:33
ТАСС

Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия

ТАСС05:54
АБН

ЦИК России выразил недоверие главе Горизбиркома Петербурга

АБН05:25

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам
РБК17:28
12

Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
ТАСС07:39
10

Самолет Росгидромета прибыл в Крым для вызова осадков

Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь для выполнения госконтракта с правительством Крыма, предусматривающего искусственное провоцирование осадков над полуостровом.
Российская газета06:44
18

МИД Турции назвал обязательное условие урегулирования в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.
РИА Новости05:19
2

Метеорит пронесся над Европой и вернулся обратно в космос

Напомним, что недавно специалисты заявляли, что метеориты, которые не падают на Землю, а уносятся обратно в космос, вполне способны «прихватить» с собой некоторые микроорганизмы и занести жизнь на другие планеты.
Discover2404:37
4

Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес-центра

В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.
Известия07:09
13

Много Солдатика и любовный треугольник: что покажут в третьем сезоне «Пацанов»

Солдатик был создан компанией Vought, и именно он помог союзникам выиграть Вторую мировую войну, однако во время одной из тайных операций герой таинственным образом исчез и считался погибшим.
Киноафиша Россиивчера в 07:36

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
1,6K

Из внеконкурсной программы ММКФ исключили фильм о Нагорном Карабахе

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященный событиям 1990-х годов в Нагорном Карабахе.
Коммерсантъ08:49
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