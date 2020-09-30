ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга
Центризбирком РФ на заседании в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.В источнике
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Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия
ЦИК РФ признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие его главе Виктору Миненко. Об этом заявила в среду глава комиссии Элла Памфилова.
ТАСС05:54
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