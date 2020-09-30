Метеорит пронесся над Европой и вернулся обратно в космос

Напомним, что недавно специалисты заявляли, что метеориты, которые не падают на Землю, а уносятся обратно в космос, вполне способны «прихватить» с собой некоторые микроорганизмы и занести жизнь на другие планеты.