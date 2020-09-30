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Интерфакс
Интерфакс

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Центризбирком РФ на заседании в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия

ЦИК РФ признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие его главе Виктору Миненко. Об этом заявила в среду глава комиссии Элла Памфилова.
ТАСС05:54
Подробнее о событии
КП - Санкт-Петербург

Этому конфликту лет 20: политолог - о недоверии Памфиловой к главе избиркома Санкт-Петербурга

КП - Санкт-Петербург06:19
РИА Новости

ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия

РИА Новости06:01
АБН

ЦИК России выразил недоверие главе Горизбиркома Петербурга

АБН05:25
78.ru

ЦИК признала работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

78.ru05:36
Интерфакс

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Интерфакс05:33
Фонтанка.Ру

Памфилова предложила членам Горизбиркома Петербурга сложить полномочия. «У ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии»

Фонтанка.Ру05:29
ТАСС

Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия

ТАСС05:54

Посол Азербайджана: признание Арменией независимости Карабаха будет сожжением всех мостов

Ранее на пресс-конференции с российскими СМИ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, где 27 сентября обострилась ситуация и произошли активные боестолкновения.
ТАСС06:48
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Метеорит пронесся над Европой и вернулся обратно в космос

Напомним, что недавно специалисты заявляли, что метеориты, которые не падают на Землю, а уносятся обратно в космос, вполне способны «прихватить» с собой некоторые микроорганизмы и занести жизнь на другие планеты.
Discover2404:37
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Раскрыт главный секрет смертельных осложнений от коронавируса COVID-19

Ученые из Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай нашли ответ на загадочный вопрос о том, почему у некоторых пациентов с коронавирусом развивается сильное и смертельно опасное воспаление.
ToDay News Ufaвчера в 09:58
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В Минске задержали белорусскую баскетболистку Елену Левченко

По информации пресс-секретаря ГУВД Минска Натальи Ганусевич, обладательницу бронзовой награды чемпионата Европы, финалистку женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA) белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в Минске "в рамках административного процесса", пишет ТАСС.
Инфорос07:02
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Рестораторы оценили запрет на включение чаевых в чек

Запрет включать чаевые в чек, который по требованию Роспотребнадзора станет обязательным с Нового года, не окажет существенного влияния на работу ресторанов в России, считает владелец сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев.
РБК06:22
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