Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».
Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Алла Пугачева на видео спела песню для Максима Галкина Бывший муж Алла Пугачевой Филипп Киркоров тогда отказался комментировать личную жизнь Примадонны и вообще заявил, что редко общается с экс-супругой, поэтому не знает, что происходит в ее семье.