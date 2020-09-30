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Интерфакс
Интерфакс

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Центризбирком РФ на заседании в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия

ТАСС05:54
Piter.tv

ЦИК РФ предложил Горизбиркому Петербурга досрочно сложить полномочия

Piter.tv05:40
Фонтанка.Ру

Памфилова предложила членам Горизбиркома Петербурга сложить полномочия. «У ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии»

Фонтанка.Ру05:29
78.ru

ЦИК признала работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

78.ru05:36
РИА Новости

ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия

РИА Новости05:34
Gazeta.SPb

ЦИК выразил недоверие главе петербургского избиркома

Gazeta.SPb05:36
АБН

ЦИК России выразил недоверие главе Горизбиркома Петербурга

АБН05:25

Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
BFM.ru00:15
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Российская газета03:02
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Алла Пугачева на видео спела песню для Максима Галкина

Алла Пугачева на видео спела песню для Максима Галкина Бывший муж Алла Пугачевой Филипп Киркоров тогда отказался комментировать личную жизнь Примадонны и вообще заявил, что редко общается с экс-супругой, поэтому не знает, что происходит в ее семье.
Вокруг ТВ05:25
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