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Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньЦИК Татарстана утвердил итоги общероссийского голосования в республике

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ЦИК Татарстана утвердил протокол итогов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории республики. За это решение единогласно проголосовали 12 членов комиссии. Двое — представители КПРФ и «Единой России» — на заседании отсутствовали.
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