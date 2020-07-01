Политика
Коммерсантъ КазаньЦИК Татарстана утвердил итоги общероссийского голосования в республике
ЦИК Татарстана утвердил протокол итогов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории республики. За это решение единогласно проголосовали 12 членов комиссии. Двое — представители КПРФ и «Единой России» — на заседании отсутствовали.
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ЦИК Татарстана утвердил итоги общероссийского голосования в республике
Коммерсантъ Казаньвчера в 05:14
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На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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