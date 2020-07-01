Общество
РБКЯвка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%. Информация выводится на табло в информационном центре ЦИК, передает корреспондент РБК. В Московской области на участки к этому времени пришли 68,79% избирателей, в Санкт-Петербурге — 66,7%.
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Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
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В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ 05:47
Общество
Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми
В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
Экономика
На казначейском счете Украины — рекордная за историю сумма
Киев, 1 июля 2020, 14:09 — REGNUM Остатки средств на едином казначейском счете Украины на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд гривен, что является рекордным показателем за всю историю.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Игры
Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля
Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат 10:23
Экономика
В Севастополе снизят тарифы на газ
В Севастополе отменено плановое повышение тарифов на коммунальные услуги, а тарифы на газ даже будут снижены.
Вести Крым 14:05
Футбол
Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».
RT на русском 14:34
Игры
Нил Дракманн рассказал об изначальной концепции The Last of Us Part II
3DNews вчера в 10:15
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
Явка в Свердловской области превысила 50%, в Екатеринбурге — 45%
Европейско-Азиатские новости 13:53
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48
Футбол
Семак одержал 50-ю победу во главе «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак одержал 50-ю победу во главе команды из Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:28
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Общество
В Татарстане назвали число избирателей, проголосовавших к 1 июля
Большинство избирателей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ до 1 июля, явка до основного дня голосования составила около 70%, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в среду.
РИА Новости 01:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa 13:52
Здоровье
ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Шоу-бизнес
«Шикарная»: Анфиса Чехова в бикини с задранными ногами произвела фурор
На своей странице в Instagram Анфиса опубликовала новый пост, который произвел фурор среди подписчиков аккаунта звезды.
Городовой 13:00
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Общество
Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
Явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной».
Известия 13:23
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10