Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.
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Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49%

Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.
ТАСС05:07

Подробнее о событии

Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов

РИА Новости06:27

ЦИК: Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за два дня составила почти 20%

Фонтанка.Ру06:12

Явка на голосовании по Конституции за двое суток составила почти 20%

Известия05:39

Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%

RT на русском05:08

Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49%

ТАСС05:07

За два дня больше 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

Газета.Ru05:43

ЦИК озвучила явку на голосовании по Конституции в регионах УрФО

Правда УрФОвчера в 10:19
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Футбол

«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

«Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в 24-м туре РПЛ основным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 05:47
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
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Наука

В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор

В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости вчера в 00:34
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Путешествия

Тунис открыл границы для въезда иностранных туристов

Сухопутные, морские и воздушные границы открыты для обеспечения притока иностранных туристов с 27 июня в Тунисе.
News.ru 06:35
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
82
Космос

«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости 05:26
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Происшествия

В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
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Общество

Роскачество: производители шашлыка устранили нарушения

Роскачество провело повторную проверку шашлыка и выяснило, что его производители устранили нарушения по микробиологической безопасности.
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
12
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Как сообщает ToDay News Ufa источник, российский хакер Сергей Медведев признал свою вину перед судьёй окружного суда Невады США.
ToDay News Ufa 04:25
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Армия и оружие

Индия хочет в срочном порядке закупить российские вооружения

Издание «Коммерсантъ» сообщает о том, что из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном Индия намерена в срочном порядке закупить российские истребители МиГ-29, Су-30 МКИ и системы ПВО С-400.
Военное дело вчера в 07:59
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Армия и оружие

Украина всполошилась из-за предстоящих учений России «Кавказ-2020»

Предстоящие российские учения "Кавказ-2020" встревожили представителей военной разведки Украины, заявили в украинском Минобороны.
ПолитРоссия 03:40
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
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Футбол

Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»

Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.
Евро-футбол.ру 05:21
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:54
3,5K
Наука

Ученые смогли напечатать дамасскую сталь

Тщательно проанализировав первый напечатанный образец под микроскопом и даже составив атомную карту слоев, исследователи убедились, что смогли добиться желаемого результата.
Хайтек+ 25 июня в 06:51
Происшествия

СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова

Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
ТАСС 06:33
Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
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Общество

В России выявили 6852 новых случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев возросло до 627 646.
ФАН 03:49
12
Политика

МИД Украины: Facebook переименовал Kiev в Kyiv

Администрация социальной сети Facebook приняла решение в официальном порядке перейти на написание названия украинской столицы под транскрипцию мовы: Kyiv вместо Kiev.
ИА Новороссия вчера в 11:54
1
Происшествия

На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
8
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
20
Общество

Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38
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Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
153
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02
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