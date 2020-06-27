Общество
Российская газетаЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.
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Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.ТАСС05:07
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Футбол
«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
«Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в 24-м туре РПЛ основным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 05:47
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Наука
В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости вчера в 00:34
Путешествия
Тунис открыл границы для въезда иностранных туристов
Сухопутные, морские и воздушные границы открыты для обеспечения притока иностранных туристов с 27 июня в Тунисе.
News.ru 06:35
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
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«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Общество
Роскачество: производители шашлыка устранили нарушения
Роскачество провело повторную проверку шашлыка и выяснило, что его производители устранили нарушения по микробиологической безопасности.
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Как сообщает ToDay News Ufa источник, российский хакер Сергей Медведев признал свою вину перед судьёй окружного суда Невады США.
ToDay News Ufa 04:25
Армия и оружие
Индия хочет в срочном порядке закупить российские вооружения
Издание «Коммерсантъ» сообщает о том, что из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном Индия намерена в срочном порядке закупить российские истребители МиГ-29, Су-30 МКИ и системы ПВО С-400.
Военное дело вчера в 07:59
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
Армия и оружие
Украина всполошилась из-за предстоящих учений России «Кавказ-2020»
Предстоящие российские учения "Кавказ-2020" встревожили представителей военной разведки Украины, заявили в украинском Минобороны.
ПолитРоссия 03:40
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Футбол
Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»
Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.
Евро-футбол.ру 05:21
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:54
Наука
Ученые смогли напечатать дамасскую сталь
Тщательно проанализировав первый напечатанный образец под микроскопом и даже составив атомную карту слоев, исследователи убедились, что смогли добиться желаемого результата.
Хайтек+ 25 июня в 06:51
Происшествия
СК просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Следствие просит суд заключить под стражу бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова по делу о взятке и совращении малолетней.
ТАСС 06:33
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
В России выявили 6852 новых случая коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев возросло до 627 646.
ФАН 03:49
Политика
МИД Украины: Facebook переименовал Kiev в Kyiv
Администрация социальной сети Facebook приняла решение в официальном порядке перейти на написание названия украинской столицы под транскрипцию мовы: Kyiv вместо Kiev.
ИА Новороссия вчера в 11:54
Происшествия
На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Общество
Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38
Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02