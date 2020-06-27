Общество
Российская газетаЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.
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Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.ТАСС05:07
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Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
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МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
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Газета.Ru 03:38
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
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На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
Военное дело вчера в 08:46
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Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги
Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers.
Аргументы и Факты 06:37
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
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REGNUM 25 июня в 23:30
Экономика
Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании).
Ведомости 07:19
Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
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В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет
Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
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В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола.
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Инженеры NASA создали кулон против коронавируса
По мнению инженеров NASA изобретение может быть очень эффективным, ведь большинство людей не могут противостоять соблазну потрогать собственное лицо.
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Футбол
Щербаченко обвинил Семина в начале финансовых проблем «Мордовии»
Бывший главный тренер «Мордовии» Фёдор Щербаченко негативно оценил деятельность Юрия Сёмина на посту наставника саранского клуба.
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Шоу-бизнес
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Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
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Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети
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