Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.
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с чего всё началось

Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49%

Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.
ТАСС05:07

Подробнее о событии

Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов

РИА Новости06:27

В Петербурге в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 760 тысяч человек за два дня

Фонтанка.Ру07:24

Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%

RT на русском05:08

За два дня больше 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

Газета.Ru05:43

Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49%

ТАСС05:07

Более 20 миллионов россиян проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

NewInform05:18

ЦИК озвучила явку на голосовании по Конституции в регионах УрФО

Правда УрФОвчера в 10:19
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Известия 07:54
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Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
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Политика

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Армия и оружие

Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией

Вооруженную силу продолжает наращивать Китай вдоль границы с Индией, 24 июня сообщает газета Hindustan Times.
ИА Красная Весна 24 июня в 13:18
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
Происшествия

На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
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Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
Военное дело вчера в 08:46
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
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Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
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Футбол

Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги

Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers.
Аргументы и Факты 06:37
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
3K
Экономика

Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании).
Ведомости 07:19
1
Игры

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
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Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news вчера в 07:27
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Космос

В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет

Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
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Армия и оружие

В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола.
РИА Новости 25 июня в 12:58
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Технологии

Инженеры NASA создали кулон против коронавируса

По мнению инженеров NASA изобретение может быть очень эффективным, ведь большинство людей не могут противостоять соблазну потрогать собственное лицо.
Live24 07:55
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Футбол

Щербаченко обвинил Семина в начале финансовых проблем «Мордовии»

Бывший главный тренер «Мордовии» Фёдор Щербаченко негативно оценил деятельность Юрия Сёмина на посту наставника саранского клуба.
Metaratings 06:53
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
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Кино

Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети

Народные новости вчера в 20:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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