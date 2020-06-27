Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.

с чего всё началось

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

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