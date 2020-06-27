Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.
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Элла Памфилова
Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали 21 171 137 граждан, явка - 19,49%
— Элла Памфилова, политикРЕН ТВ вчера в 05:09
с чего всё началось

Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49%

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