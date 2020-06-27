Общество
Российская газетаЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.
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Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали 21 171 137 граждан, явка - 19,49%
— Элла Памфилова, политикРЕН ТВ вчера в 05:09
с чего всё началось
Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.ТАССвчера в 05:07
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За два дня больше 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
Газета.Ruвчера в 05:43
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