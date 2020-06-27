Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.

с чего всё началось

За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек. Явка составила 19,49%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, участие в голосовании должно быть добровольным.

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

Армия и оружие Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой. 11

Политика В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2» Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода. 24

Технологии Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.

Футбол «Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Общество Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам. 12

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 351

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 626

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 660

Политика В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории. 1,4K

Политика В поздравлении с Днем Конституции Зеленский сократил число регионов Украины Киев, 28 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю празднования Дня Конституции, в котором заявил, что на Украине 25 регионов, вместо записанных в 133 статье Конституции Украины 27.

Космос У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Фигурное катание Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

Футбол Футболисты «Барселоны» поругались с Сетьеном после матча с «Сельтой» Футболисты «Барселоны» повздорили с главным тренером команды Кике Сетьеном после матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).

Происшествия Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино. 2