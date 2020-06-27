Общество
Piter.tvЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек. Явка составила 19,49%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, участие в голосовании должно быть добровольным.
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Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.ТАССвчера в 05:07
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Шоу-бизнес
Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Газета.Ru 11:21
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Политика
В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2»
Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.
Известия 12:42
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Технологии
Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни
Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 11:23
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам.
Lenta.ru 11:30
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия 10:02
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Политика
В поздравлении с Днем Конституции Зеленский сократил число регионов Украины
Киев, 28 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю празднования Дня Конституции, в котором заявил, что на Украине 25 регионов, вместо записанных в 133 статье Конституции Украины 27.
REGNUM 09:00
Общество
Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе
Как заявила Малышева, именно они "спасают жизни при коронавирусе".
РИА Новости 13:05
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости 06:51
Футбол
Футболисты «Барселоны» поругались с Сетьеном после матча с «Сельтой»
Футболисты «Барселоны» повздорили с главным тренером команды Кике Сетьеном после матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2).
Metaratings 12:08
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Профиль вчера в 13:41
Происшествия
Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы
Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино.
RuNews24.ru 04:46
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 59 случаев коронавирусной инфекции, такие данные приводит оперативный штаб региона.
Деловая газета. Юг 05:36
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 26 июня в 05:06
Экономика
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов
Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня 08:56