Общество
Piter.tvЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек. Явка составила 19,49%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, участие в голосовании должно быть добровольным.
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Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали 21 171 137 граждан, явка - 19,49%
— Элла Памфилова, политикРЕН ТВ вчера в 05:09
с чего всё началось
Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.ТАССвчера в 05:07
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За два дня больше 21 миллиона россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
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