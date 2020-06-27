Более 21 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ за два дня голосования по всей стране, явка составила 19,49%.

с чего всё началось

Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали 21 171 137 граждан, явка - 19,49%

За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек. Явка составила 19,49%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, участие в голосовании должно быть добровольным.

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

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