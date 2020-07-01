Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%. Такие данные предоставила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%

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