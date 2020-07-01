Политика

Российская газетаРоссийская газетаЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Более половины россиян уже проголосовали по поправкам в Основной Закон страны. Согласно данным ЦИК, 25-30 июня различными формами волеизъявления воспользовались 55,22% от числа зарегистрированных избирателей.
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Явка на голосовании по Конституции превысила 55%

РБК03:17

Российская явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 10 утра – 55,7%

Накануне.Ru03:17

Явка на голосовании по конституции за шесть дней составила 55,22%

ТАСС03:08

В ЦИК раскрыли среднюю явку на голосовании по поправкам в Конституцию

Lenta.ru03:44

В ЦИК озвучили среднюю явку на голосовании по поправкам

Дождь03:40

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Российская газета03:30

Средняя явка по России на голосовании по поправкам составила 55,22%

РИА Новости03:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 30 июня. В школах с 1 сентября введут новые правила, COVID приведет к бесплодию у мужчин

За все время от коронавируса скончались 509 587 пациентов (+1 682). Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 683 902).
URA.Ru вчера в 12:00
Футбол

Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия

В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
РИА Новости 03:27
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Здоровье

В России за сутки значительно выросло число смертей от коронавируса

Полностью выздоровел 10 281 человек, всего — 422 931 — это 64,6% от общего числа случаев коронавируса в РФ.
BFM.ru 03:42
Фигурное катание

Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
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Кино

Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках

Pravda.Ru вчера в 08:14
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
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Шоу-бизнес

Пугачева потратила 3 млн рублей на покупку памятника на кладбище

Примадонна отечественной эстрады заплатила три миллиона рублей, чтобы установить памятник своему другу Александру Барыкину.
VSE42.RU вчера в 06:39
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Общество

Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
8
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Известия вчера в 17:03
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Политика

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

REGNUM вчера в 10:54
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Общество

В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
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Футбол

«Сельта» продлила аренду Смолова до конца сезона

Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", до фактического окончания сезона.
Вести.Ru 02:38
Армия и оружие

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru вчера в 06:00
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Политика

Глава ДНР снял ограничения на выезд жителей в Россию

Как сообщили в пресс-службе руководителя республики, указ уже подписан и вступил в действие.
RuNews24.ru 00:59
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Футбол

Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Футбол

Ганчаренко: пожалел о своем поступке и принес извинения команде

РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Политика

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
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Игры

СМИ: Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade.
Игромания.ру 03:04
Общество

Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа

Между Украиной и Польшей заработала виртуальная «точка» поставок природного газа.
RT на русском 02:56
Общество

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Происшествия

Ночью в Грязях горели гаражи и сараи

ГТРК Липецк 03:37
Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
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