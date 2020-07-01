Более половины россиян уже проголосовали по поправкам в Основной Закон страны. Согласно данным ЦИК, 25-30 июня различными формами волеизъявления воспользовались 55,22% от числа зарегистрированных избирателей.

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

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