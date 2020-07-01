Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%

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