Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля. Однако эпидемия коронавируса и введение карантинных мер вынудили отодвинуть дату голосования на неопределенный срок.

ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин

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