Политика
REGNUMЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля. Однако эпидемия коронавируса и введение карантинных мер вынудили отодвинуть дату голосования на неопределенный срок.
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с чего всё началось
Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.РИА Новостивчера в 15:50
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Армия и оружие
В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы
Газета.Ru вчера в 20:23
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру вчера в 15:54
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас засняли страстный поцелуй на видео
Сладкая парочка засняла свой страстный поцелуй на видео, которое стало частью нового клипа рэпера Residente на песню Antes Que el Mundo Se Acabe («Прежде, чем мир закончится»).
Wday.ru вчера в 13:30
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Общество
Собянин: тест на антитела к коронавирусу через 2-3 недели смогут сдать все желающие
Любой москвич сможет через 2-3 недели оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
ТАСС 01:29
Спорт
Перуанскую чемпионку по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле
Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече найдена мертвой в хостеле. Об этом сообщает La Fiesta de Lima.
Sport24.ru вчера в 22:42
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Здоровье
В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом
По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север 15 мая в 01:18
Космос
Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить
Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Взгляд.ру вчера в 10:53
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 16:52
Политика
Украина отказалась считать СССР виновником Второй мировой войны
В Верховной раде Украины не будет повторного голосования за проект обращения, в котором Советский Союз наравне с Германией признается виновным в начале Второй мировой войны.
URA.Ru 01:22
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Общество
В Ленобласти ограничена работа крупных торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м. будут закрыты в районах, входящих в первую и вторую зоны», — сказано в сообщении регионального правительства.
Телеканал 360° вчера в 20:53
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Астролог Василиса Володина раскрыла причину развода Эмина Агаларова
Астролог Василиса Володина высказалась по поводу развода певца Эмина Агаларова и его некогда любимой жены Алены Гавриловой.
Пятый канал 15 мая в 13:29
Армия и оружие
Нацгвардейцы Украины надругались над девушкой-фотографом из США
Царьград вчера в 09:48
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 15 мая в 02:08
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41