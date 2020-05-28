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Новая газетаЦИК и Роспотребнадзор рекомендовали членам избиркомов на голосовании по Конституции выходить на перерывы каждый час
Центральная избирательная комиссия совместно с Роспотребнадзором подготовила рекомендации по проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии коронавируса.
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Центризбирком подготовил рекомендации по проведению голосования в условиях пандемии
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Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
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Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
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На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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