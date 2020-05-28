Центральная избирательная комиссия совместно с Роспотребнадзором подготовила рекомендации по проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии коронавируса.

ЦИК и Роспотребнадзор рекомендовали членам избиркомов на голосовании по Конституции выходить на перерывы каждый час

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