Коронавирус

Утро.ruУтро.ruЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию

Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в пятницу, 20 марта.
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ЦИК разрешил проводить досрочное голосование по Конституции в течение недели

Коммерсантъ05:23

ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели

РБК06:47

ЦИК пояснил порядок учета данных досрочного голосования по Конституции при его переносе

ТАСС07:32

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

РИА Новости08:13

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Интерфакс04:54

ЦИК расскажет о профилактике коронавируса при голосовании по Конституции

RT на русском04:55

Центризбирком разрешил регионам провести досрочное голосование по изменению Конституции в течение недели, до 22 апреля

Эхо Москвы06:31
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Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС вчера в 05:52
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
МонаВиста вчера в 15:36
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Экономика

ЦБ выступил против выплат населению из-за коронавируса

Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат населению для поддержки на фоне эпидемии коронавируса.
BFM.ru 09:50
Общество

«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма

Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
REGNUM 06:08
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
Газета.Ru 08:14
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развития событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
РБК 06:13
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-заммэра Воронежа по делу о взятке

РИА Новости 09:25
Происшествия

В Первоуральске арестовали обвиняемого в убийстве в зале суда мужчину

РБК 08:57
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Футбол

Ученый дал безнадежный прогноз любителям футбола из-за коронавируса

В беседе с изданием Norddeutscher Rundfunk ученый заявил, что возобновление, в частности, футбольного сезона может усугубить положение с коронавирусом во многих европейских государствах.
РЕН ТВ 09:37
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ вчера в 07:22
Здоровье

Россиянин с коронавирусом рассказал о своем лечении

Зараженный коронавирусом россиянин Виталий Миронов рассказал о лечении в медицинском центре в московском районе Коммунарка.
Lenta.ru 05:53
Музыка

Евровидение-2020 официально отменено

Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
Московский Комсомолец 18 марта в 09:33
Политика

СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.
РБК 07:06
Общество

Депутат Мосгордумы объяснила сравнение советских квартир с помойками

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, почему сравнила советские квартиры с помойками.
Газета.Ru 08:41
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета вчера в 08:45
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Авто

Aston Martin DBX получит новые версии

Как заявил исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман, сейчас рассматривается возможность добавить в модельный ряд новые кроссоверы – в первую очередь для рынков Китая и США.
Автостат 04:43
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган, вернувшийся из клиники, поздравил сына странным видео

Рэпер Джиган снова озадачил публику странным видео. На своей странице в Instagram он похвастался, что его сыну Давиду исполнился месяц.
Пятый канал вчера в 08:17
Гаджеты

Sony презентовала PlayStation 5

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Gazeta.SPb вчера в 17:21
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 18 марта в 03:22
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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