Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в пятницу, 20 марта.

ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Общество По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.

Экономика ЦБ выступил против выплат населению из-за коронавируса Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат населению для поддержки на фоне эпидемии коронавируса.

Общество «20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развития событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.

Общество В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Футбол Ученый дал безнадежный прогноз любителям футбола из-за коронавируса В беседе с изданием Norddeutscher Rundfunk ученый заявил, что возобновление, в частности, футбольного сезона может усугубить положение с коронавирусом во многих европейских государствах.

Энергетика Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Здоровье Россиянин с коронавирусом рассказал о своем лечении Зараженный коронавирусом россиянин Виталий Миронов рассказал о лечении в медицинском центре в московском районе Коммунарка.

Музыка Евровидение-2020 официально отменено Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.

Политика СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Общество Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".

Авто Aston Martin DBX получит новые версии Как заявил исполнительный вице-президент и главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман, сейчас рассматривается возможность добавить в модельный ряд новые кроссоверы – в первую очередь для рынков Китая и США.