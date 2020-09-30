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Центризбирком на заседании в среду в третий раз признал неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко. ЦИК также может обратиться с иском о роспуске этой комиссии.