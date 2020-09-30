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Российская газета
Российская газета

ЦИК может инициировать роспуск городского избиркома Санкт-Петербурга

Центризбирком на заседании в среду в третий раз признал неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко. ЦИК также может обратиться с иском о роспуске этой комиссии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия

ЦИК РФ признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие его главе Виктору Миненко. Об этом заявила в среду глава комиссии Элла Памфилова.
ТАСС05:54
Подробнее о событии
78.ru

Политолог усмотрел политический пиар в решении ЦИК о недоверии петербургскому горизбиркому

78.ru10:24
Фонтанка.Ру

Горизбирком Петербурга приглашают на выход. Виктор Миненко молчит

Фонтанка.Ру09:57
АБН

Горизбирком Петербурга приговорили муниципальные выборы

АБН09:51
DP.RU

В ЗакСе Петербурга поддержали недоверие ЦИК к горизбиркому

DP.RU10:06
РИА Новости

ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия

РИА Новости06:01
ТАСС

Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия

ТАСС05:54
Интерфакс

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Интерфакс05:33

Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу

Главный врач городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что возникновение нарастающих одышки и кашля, когда человеку внезапно становится сложно подняться даже на второй этаж и возникают проблемы с речью, требуют оперативного обращения к специалистам.
Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу
Российская газета10:48
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Суд в Петербурге арестовал депутата по подозрению в убийстве супруги

Суд заключил в СИЗО муниципального депутата из Санкт-Петербурга Игоря Шокина, который был задержан по подозрению в убийстве своей супруги, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
ТАСС09:28
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В США потерпел крушение истребитель F-35B

Вашингтон, 30 сентября 2020, 11:24 — REGNUM Истребитель F-35B третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США разбился из-за того, что во время заправки в воздухе в небе штата Калифорния задел самолет-заправщик KC-130J.
REGNUM04:24
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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МИД РФ прокомментировал заявления Мааса в ООН по ситуации с Навальным

Москва считает провокационным заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, которое он сделал в рамках общеполитической дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Известия12:56
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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