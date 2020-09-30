ЦИК может инициировать роспуск городского избиркома Санкт-Петербурга
Центризбирком на заседании в среду в третий раз признал неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко. ЦИК также может обратиться с иском о роспуске этой комиссии.В источнике
С чего всё началось
Памфилова предложила членам избиркома Санкт-Петербурга досрочно сложить полномочия
ЦИК РФ признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие его главе Виктору Миненко. Об этом заявила в среду глава комиссии Элла Памфилова.
ТАСС05:54
Подробнее о событии