ПФР сделал заявление о новой выплате пенсионерам РФ в размере 9 тыс. рублей с 1 октября

В ПФР пояснили, что увеличение пенсионных выплат гражданам, достигшим 80-летнего возраста, или отработавшим определённый стаж на Севере, не привязано к каким-то определённым датам в течение года, например, к 1 октября, и осуществляется при наступлении соответствующих обстоятельств.