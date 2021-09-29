Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В ПФР пояснили, что увеличение пенсионных выплат гражданам, достигшим 80-летнего возраста, или отработавшим определённый стаж на Севере, не привязано к каким-то определённым датам в течение года, например, к 1 октября, и осуществляется при наступлении соответствующих обстоятельств.
Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник.