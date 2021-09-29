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ЦИК направил в Генпрокуратуру и СК материалы о нарушениях на выборах в Петербурге

Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости
"Все случаи, которые мы считаем нарушениями по выборам, мы собрали, направили в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру", - сказала Памфилова.
ТАСС
Выборы депутатов законодательного собрания Петербурга проходили с 17 по 19 сентября 2021 года.
ТАСС
Затем избиркомы в Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по думским выборам и на шести избирательных участках по выборам депутатов в заксобрание города.
ТАСС

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