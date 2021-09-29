Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Затем избиркомы в Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по думским выборам и на шести избирательных участках по выборам депутатов в заксобрание города.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью заявления, что президент России Владимир Путин якобы намеренно кашлял в ходе встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 году в Осаке.
ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам вакантные мандаты "Единой России", в том числе от Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в среду.
Министерство здравоохранения предлагает разрешить ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для клиник Международного медицинского кластера (ММК) на территории инновационного центра "Сколково".
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил «Ъ» и подтвердили несколько источников в правительстве, что мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен после 30 сентября.