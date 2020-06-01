Политика

ВедомостиВедомостиПутин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
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Путин объявил о новой дате голосования по поправкам в Конституцию

РБК10:54

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе

Повестка дня29 мая в 10:03

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля

Lenta.ru10:49

Жириновский назвал 1 июля оптимальной датой для голосования по поправкам к конституции

ТАСС10:31

В чистоте голосования по Конституции сомнений не будет, считает Косачев

РИА Новости10:35

Путин утвердил проведение голосования по поправкам к Конституции 1 июля

Телеканал RTVI09:40

В Красноярске голосование за поправки Конституции может пройти на улице

ИА 1-Line29 мая в 07:04
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

REGNUM 08:37
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
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Общество

Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 10:02
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:54
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Общество

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
99
Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
11
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

ТВК 06:29
24
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
2,1K
Политика

Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
2
Общество

В приложении Сбербанка произошёл сбой

1 июня в мобильном приложении Сбербанка произошёл сбой.
Вести Подмосковья 04:23
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери

Дочь Джоли и Питта отметила день рождения без матери Дочь Джоли и Питта Шайло отметила день рождения.
Экспресс газета 03:10
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана

Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
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Политика

Новым главой следственного департамента МВД назначили генерала Лебедева

РБК 10:30
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

ТАСС 07:08
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Гаджеты

Vivo представила первую линейку флагманов в этом году

В составе флагманской линейки смартфонов Vivo 2020 года Х50 присутствует аппарат с уникальной системой оптической стабилизации.
Anonsens 10:46
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
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Наука

Кофе может исчезнуть из-за климатических изменений

ИА Красная Весна 10:29
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
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Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
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Здоровье

Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
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Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 09:46
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Общество

«Би-би-си» показала трейлер сериала «Отравление в Солсбери»

Телеканал ВВС One опубликовал трейлер к сериалу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери, пишет Deadline.
Полит.ру 05:17
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Отказ Джона Джонса от титула UFC может отразиться на Стипе Миочиче

FightTime.ru 04:19
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