Политика

КлопсКлопсЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции

Заявление Памфиловой прозвучало во время совещания с Владимиром Путиным. Глава ЦИК подчеркнула, что дата будет оптимальной, если Роспотребнадзор "даст добро".
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Элла Памфилова
Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя.
— Элла Памфилова, политикВзгляд.ру 10:19

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