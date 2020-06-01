Политика
КлопсЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции
Заявление Памфиловой прозвучало во время совещания с Владимиром Путиным. Глава ЦИК подчеркнула, что дата будет оптимальной, если Роспотребнадзор "даст добро".
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Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя.
— Элла Памфилова, политикВзгляд.ру 10:19
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Наука
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Интерфакс 15:16
Политика
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Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
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Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Армия и оружие
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Общество
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Газета.Ru 13:59
Автоспорт
В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой
Чемпионат вчера в 08:49
Происшествия
СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.
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Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
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