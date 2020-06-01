Политика
КлопсЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции
Заявление Памфиловой прозвучало во время совещания с Владимиром Путиным. Глава ЦИК подчеркнула, что дата будет оптимальной, если Роспотребнадзор "даст добро".
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Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя.
— Элла Памфилова, политикВзгляд.ру 10:19
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