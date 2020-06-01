Политика
КлопсЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции
Заявление Памфиловой прозвучало во время совещания с Владимиром Путиным. Глава ЦИК подчеркнула, что дата будет оптимальной, если Роспотребнадзор "даст добро".
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Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя.
— Элла Памфилова, политикВзгляд.ру 10:19
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Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
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Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
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Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
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Деловое.ТВ 15:35
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Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
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ГЛАС.RU 04:42
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
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Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
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Общество
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Экономика
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РИА Новости 06:58
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Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Экономика
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В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
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Общество
Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома
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Московский Комсомолец вчера в 22:09
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«Лейпциг» забил 4 гола «Кельну» и вышел на третье место в бундеслиге
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Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
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ИА Красная Весна 03:22
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Политика
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Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
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StarHit.ru вчера в 03:00
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Первое антикоррупционное СМИ 10:36
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
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Национальная служба новостей вчера в 10:44