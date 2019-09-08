Политика
Город+ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины накануне выборов
Центральная избирательная комиссия РФ не получила жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня 02:52
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Гаджеты
Huawei может заменить Gmail сервисом ProtonMail
Китайская корпорация Huawei ведет переговоры с швейцарской компанией ProtonMail по установке ее сервиса электронной почты в свои смартфоны, сообщил Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 09:15
Космос
«Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году
«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.
РБК вчера в 23:12
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
В России началось голосование на выборах губернаторов
Актуальные Новости 03:29
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился
В киевском аэропорту Борисполь самолет встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Snob.ru вчера в 06:50
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Игры
Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес
После разрыва с Брэдли Купером Ирина Шейк снялась обнаженной
После тяжелого разрыва с супругом, актером и режиссером Брэдли Купером, 33-летняя супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии для Calvin Klein, рекламируя брендовые сумки.
RuNews24.ru 05:54
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Авто
Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей
До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».
32CARS.ru 04:18
Политика
В Челябинской области на выборы пришла одна шестая часть избирателей
Европейско-Азиатские новости 04:02
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который поставил России условия для совместной работы с США.
Взгляд.ру 04:16
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 02:36
Политика
Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%
«Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Росбалт 04:30
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08