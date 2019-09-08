Центральная избирательная комиссия РФ не получила жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева.

ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины накануне выборов

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